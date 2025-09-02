ಹುಣಸಗಿ: ಭಾವೈಕ್ಯದಿಂದ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ

<p><strong>ಹುಣಸಗಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ‘ವಿನಾಯಕ ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ’ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಓಣಿಯ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನಮಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ಈ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಯುವಕ ಸದ್ದಾಂ ಟೋಣ್ಣೂರ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಣೇಶ ಚೌತಿಯ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಲಂಕೃತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲಿ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕಾಶೀಂಸಾಬ್ ಟೊಣ್ಣೂರ್, ನಿಂಗು, ಮುತ್ತು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಬಂದೇನವಾಜ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ದೇವು, ಸಾಗರ, ಸಿದ್ದು, ವೆಂಕಟೇಶ, ಲಾಲಸಾಬ್ ನದಾಫ್, ಅಭಿ, ದೇವರಾಜ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>