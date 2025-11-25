ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗುರುಮಠಕಲ್‌| ಜನವರಿ ನಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸುವೆ: ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
ಶಾಸಕನ ಸ್ಥಾನವು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಂತಿದೆ. ಅಪ್ಪ-ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹಣಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಸಚಿವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡದೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ
ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ ಶಾಸಕ
