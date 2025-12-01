ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ | ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಒಡಲ ಲೂಟಿ ಅವ್ಯಾಹತ

ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 19 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಟನ್ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಜಪ್ತಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:47 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:47 IST
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
yadagiriKrishna River

