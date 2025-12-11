ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಲಾಪುರದ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ: ಹುಂಡಿ ಮೇಲೆ ‘ಭಕ್ತಿ’; ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ‘ವಿರಕ್ತಿ’

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:09 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:09 IST
ಜಾತ್ರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಹಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು
ಸುರೇಶ ರಾಣಪ್ಪ ಅಂಕಲಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌
ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಇರುವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿ
ಯಾದಗಿರಿಯ ಮೈಲಾಪುರದ ಹೊನ್ನಕೆರೆ
ಯಾದಗಿರಿಯ ಮೈಲಾಪುರದ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೆಟ್ಟ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ರಸ್ತೆ
ಯಾದಗಿರಿಯ ಮೈಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡ 
