<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ</strong>: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ದೂರಿನಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಟಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಪಿಡಿಒ ಸೇರಿ 10 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾರಾಯಣಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಯನಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ಪಿಡಿಒ ಬಸನಗೌಡ ಮುರಾಳ ಸೇರಿ 10 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಅವರು 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು, ಕರವಸೂಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 'ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕಾ' ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿ, ಕೊಡಲಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್, ಸಲಿಕೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>