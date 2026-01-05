ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ಯಾದಗಿರಿ: ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ಗಳೇ ಮಾಯ!

ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳು; ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 5:55 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 5:55 IST
ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ತಳ್ಳುವ ಬಂಡಿಗಳು
ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು
ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಉಮೇಶ ಚವ್ಹಾಣ್ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ
ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಹೋದರೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ
ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಸಭೆ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ
ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನಗರಸಭೆಗೆ ಇದೆ. ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧ
ಕೃಷ್ಣ ಸುಬೇದಾರ ಪಿಎಸ್‍ಐ ಸುರಪುರ
ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಮಲ್ಲಪ್ಪ ದೀವಳಗುಡ್ಡ
ಸುರಪುರದ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಒಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಗರಸಭೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಕ್ರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
