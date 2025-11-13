ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಶಹಾಬಾದ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ವೈರತ್ವದ ‘ರಕ್ತದ ಕಲೆ’!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿ ಆಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದತ್ತ ತೆರಳಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರ ತಂಡವೊಂದು ಅವರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದೆ
ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್, ಯಾದಗಿರಿ ಎಸ್‌ಪಿ
yadagiri

