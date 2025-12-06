ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ | 'ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಎಸ್‌ಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆ'

‘ಕೋಲಿ– ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಎಸ್‌ಟಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ತಳವಾರ ಸಾಬಣ್ಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:52 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:52 IST
