ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಡಗೇರಾ: ಮಳೆಗೆ ಹೆಸರು, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಹಾನಿ; ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
ಹೆಸರು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ . ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಧಾವಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು.
ಶಿವು ಕುಮಾರ ಕೊಂಕಲ್ ರೈತ ವಡಗೇರಾ
YadgirCrop

