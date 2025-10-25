ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 5,810 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಸೂಚಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 5,810 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 20 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಪದವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p>.ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಆಧುನಿಕರಣ: ಉಮೇಶ ಜಾಧವ .ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ | ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒತ್ತು: ಮುಕುಲ್ ಸರನ್.<p><strong>ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು :</strong> </p><ul><li><p>ಚೀಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ – 161 ಹುದ್ದೆ</p></li><li><p>ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ – 615 ಹುದ್ದೆ</p></li><li><p>ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ – 3,416 ಹುದ್ದೆ</p></li><li><p>ಜೂನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ – 921 ಹುದ್ದೆ</p></li><li><p>ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕಮ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ – 638 ಹುದ್ದೆ</p></li><li><p>ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ – 59 ಹುದ್ದೆ</p></li></ul><p><strong> ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ</strong></p><ul><li><p>ಅಹಮದಾಬಾದ್– 79 ಹುದ್ದೆಗಳು </p></li><li><p>ಅಜ್ಮೀರ್ – 345 ಹುದ್ದೆಗಳು </p></li><li><p>ಬೆಂಗಳೂರು – 241 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ಭೂಪಾಲ್ – 382 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ಭುವನೇಶ್ವರ – 231 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ಬಿಲಾಸ್ಪುರ – 864 ಹುದ್ದೆಗಳು </p></li><li><p>ಚಂಡೀಗಢ – 199 ಹುದ್ದೆಗಳು </p></li><li><p>ಚೆನ್ನೈ – 187 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ಗೋರಖ್ಪುರ – 111 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ಗುವಾಹಟಿ – 56 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ಜಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಗರ – 32 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ಕೋಲ್ಕತ್ತ – 685 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ಮಾಲ್ಡಾ – 522 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ಮುಂಬೈ – 596 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ಮುಜಫರ್ಪುರ – 21 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ಪಟ್ನಾ – 23 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ – 110 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ರಾಂಚಿ – 651 ಹುದ್ದೆಗಳು </p></li><li><p>ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ – 396 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ಸಿಲಿಗುರಿ – 21 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ತಿರುವನಂತಪುರಂ – 58 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li></ul><p><strong>ವೇತನ:</strong></p><ul><li><p>ಚೀಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ – ₹35,400</p></li><li><p>ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ – ₹35,400</p></li><li><p>ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ – ₹29,200</p></li><li><p>ಜೂನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ – ₹29,200</p></li><li><p>ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕಮ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ – ₹29,200</p></li><li><p>ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ – ₹25,500</p></li></ul><p><strong>ಅರ್ಹತೆ</strong> </p><ul><li><p>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.</p></li><li><p>ಜೂನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್, ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕಮ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಬರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.</p></li></ul><p><strong>ವಯೋಮಿತಿ :</strong> </p><ul><li><p>18 ರಿಂದ 33 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p></li><li><p>ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p></li><li><p>ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ:</strong></p><ul><li><p>ನವೆಂಬರ್ 20ರೊಳಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p></li><li><p>ಸಾಮಾನ್ಯ, ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್, ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ – ₹500</p></li><li><p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಇಎಸ್ಎಂ, ಇಬಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ– ₹250</p></li></ul><p><a href="https://www.rrbapply.gov.in/assets/forms/CEN_06_2025_GRADUATE_POSTS.pdf">ಇಲಾಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p><p><a href="https://www.indianrail.gov.in/">ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ </a></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>