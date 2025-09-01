ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮೌಲ್ಯ ಬೋಧನೆ: ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಪಠ್ಯ

ಎಚ್.ಬಿ‌.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 21:07 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 21:07 IST
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಸೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಯೋಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಥೆಗಳು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ
