ಮೌಲ್ಯ ಬೋಧನೆ: ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಪಠ್ಯ

ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ, ಅನುಭೂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಇತರರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು, ಸಹನೆಯಂತಹ ಗುಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆಯೇನೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಗುಣ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದುಗುಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಾವಾಯಿತು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಾಯಿತು ಎಂಬಂತೆ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗೆ ಸ್ವಯಂ ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಪೋಷಕರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾನೂನಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಎಂಬಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ತಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ತರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 10 ಪ್ರಧಾನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಷದೀಕರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೋಧನೆಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಅವಧಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕೌಶಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಮಾನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೂ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆದರ್ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು 'ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿಶಾಲವಾದ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. 

ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಶಾಲ ತಳಹದಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ತತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ತತ್ವ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಜೀವನ ಕೌಶಲ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇತರರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸಿದರೂ ತಾನು ಸಹನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮೌಲ್ಯವಾದರೆ, ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ, ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಜೀವನ ಕೌಶಲ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಸೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಯೋಮಾನಕ್ಕ