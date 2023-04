Election FAQ | ನೋಟಾ ಎಂದರೇನು? ಅದಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು?

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರೀ ಘೋಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಏರಲು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷಗಳ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದವರು ನೋಟಾಗೆ (NOTA - None Of The Above) ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು.