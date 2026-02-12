ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚೆಲುವೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ : ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:32 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:32 IST
ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಪೀಚ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ; ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರು ಸೀರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಸರಳ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಕಣ್ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ; ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಪೀಚ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಕನಕವತಿ

ಕೃಪೆ; ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ನಟಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ; ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

‘ಬಘೀರ’, ‘ಕಾಂತಾರ’ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ; ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

