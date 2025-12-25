ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ : ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಸಂಭ್ರಮದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ‘ಬೆಚ್ಚಗಿರಿ, ಇಂದು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್’ ದಿನ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ನಟ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಜತೆ ‘ಪರಾಶಕ್ತಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

