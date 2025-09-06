<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧಮಾಲ್–4' ಚಿತ್ರ 2026ರ ಈದ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಭರಪೂರ ಮನರಂಜನೆ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿದ್ಧರಾಗಿ' ಎಂದು ದೇವಗನ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ: ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಸೆಂಥಿಲ್.ಓಣಂ ಸಂಭ್ರಮ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್. <p>ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಗನ್ ಜತೆ ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಜಾವೇದ್ ಜಾಫರಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2007ರಲ್ಲಿ ಧಮಾಲ್–1 ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಡಬಲ್ ಧಮಾಲ್ (2009) ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಧಮಾಲ್ (2019) ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಧಮಾಲ್–4.</p>.US Open: ಸತತ 3ನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನರ್-ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಮುಖಾಮುಖಿ.PHOTOS: ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಚಂಗಪ್ಪ .'ಸೂರ್ಯವಂಶಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಆಶಿಶ್ ವಾರಂಗ್ ನಿಧನ.ಕೇರಳ | ಪತ್ನಿಯ ಸಹಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಚಾಕು ಇರಿತ: ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಪತಿ. <p>ಧಮಾಲ್ 4 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ದೇವಗನ್, ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ರಿಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಅಶೋಕ್ ಠಾಕೇರಿಯಾ, ಇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಆನಂದ್ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಮಂಗತ್ ಪಾಠಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>