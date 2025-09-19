<p>ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ನಟನೆಯ ‘ಜಾಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ 3‘ ಸಿನಿಮಾವು ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.</p><p>ಆಲೋಕ್ ಜೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ‘ಜಾಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ 3‘ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಭಾಷ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ನಿರ್ದೆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಜಾಲಿ LLB ತಡೆಗೆ ನಕಾರ: ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ₹50ಸಾವಿರ ದಂಡ: ಹೈಕೋರ್ಟ್.<p>‘ಜಾಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ 3‘ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿದ ಕಥೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.ಕಪ್ಪು ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ದೇವಗನ್.<p>ಸಿನಿಮಾ ವಿಕ್ಷೀಸಿದ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮೃತ ರಾವ್, ಸೌರಭ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಂಚಾಲ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>