ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಬೆಲ್‌ಬಾಟಂ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ಪತ್ತೇದಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ಬೆಲ್‌ಬಾಟಂ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜತೆಗೆ ಬೆಲ್‌ಬಾಟಂ ಚಿತ್ರ 3Dಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಜತೆಗೆ, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Sharp memory, national level chess player, gaana sikhata hai, Hindi, English, German bol leta hai! Baaki details kal. #BellBottom trailer out tomorrow evening! @vashubhagnani @Vaaniofficial @humasqureshi @LaraDutta @ranjit_tiwari @jackkybhagnani @honeybhagnani @poojafilms pic.twitter.com/TQxBGjOkrQ

ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌ‌ಟ್: ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ರಂಜಿತ್ ಎಂ. ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬೆಲ್‌ಬಾಟಂ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಮತ್ತೆ ಜುಲೈ 27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

Poore feel ke saath thrill experience karna on 19th August. ⚡#BellBottom also arriving in 3D. #BellBottomIn3D@vashubhagnani @Vaaniofficial @humasqureshi @LaraDutta @ranjit_tiwari @jackkybhagnani @honeybhagnani @poojafilms pic.twitter.com/5kAGH8uDsx

— Akshay Kumar (@akshaykumar) August 2, 2021