'ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ನಿನಗೆ?': ಫೋಟೊ ತೆಗೆಯಲು ಬಂದವನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾದ ಸನ್ನಿ: ಏಕೆ?

<p>ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಂತಿದ್ದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ, 'ಹೀ ಮ್ಯಾನ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನಿಂತಿದ್ದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನತ್ತ ಬಂದ ಸನ್ನಿ, ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು 'ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ?' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಸನ್ನಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನಟನ ನಡೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಅವರ ಕೋಪ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದದ್ದು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲವೇ. ಅವರ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ!</strong><br>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಸನ್ನಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ (ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಇಂತಹದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು.</p><p>ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ 'ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?' ಎಂದಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>