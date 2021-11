ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್‌ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 500 ಸಸಿ ನೆಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ನಟಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್‌ಶಾ ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಇಂದು 24 ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾರುಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಭರವಸೆ ತುಂಬುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಹಾಗೂ ಶಾರುಕ್ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರು ಕೂಡ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ ಫೋಟೊ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ‘ಆರ್ಯನ್ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು 500 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್, ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್, ಜೇ ಮೆಹ್ತಾ, ಜಾಹ್ನವಿ ಮೆಹ್ತಾ, ಅರ್ಜುನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಇರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

500 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

