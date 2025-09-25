ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಗತವೈಭವ‘ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಎಸ್.ಎಸ್ ದುಷ್ಯಂತ್ ನಟನೆಯ ‘ಗತವೈಭವ‘ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ದೀಪಕ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ನಿರ್ದೆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 14 ನವೆಂಬರ್ 2025ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೆಶಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಮೂರನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ರಿಹಾನ: ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗ.<p>ಗತವೈಭವ ಟೀಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ‘ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇವರ ಸರಳ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ‘ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>