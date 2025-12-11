ಜೇಮ್ಸ್‌ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಅವತಾರ್‌’ ಚಿತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ₹2400!

<p>ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಶ್’ ಡಿ.19ಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ದೇಶದ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹1800ವರೆಗೂ ತಲುಪಿದೆ. ದಿಲ್ಲಿಯ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 3ಡಿ ಶೋ ದರ ₹2400 ತಲುಪಿದ್ದು, ಅಷ್ಟೂ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. </p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರದ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದರವೇ ₹400 ಇದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹1200 ದರಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ 3ಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿವೆ. ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ದುಬಾರಿ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸುಮಾರು ₹360 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ‘ಅವತಾರ್’ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 2.9 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ‘ಅವತಾರ್ 2’ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು 2.3 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್. </p>.<p>‘ಅವತಾರ್’ ಕಥೆಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ₹500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಜಾನ್ ಲ್ಯಾಂಡೌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಯರಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಹೆನ್ರಿ ಜಾನ್ ವರ್ತಿಂಗ್ಟನ್, ಝೋ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಸಿಗೋರ್ನಿ ವೀವರ್, ಸ್ಟೀಫನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್, ಕೇಟ್ ವಿನ್ಸ್ಲೆಟ್, ಊನಾ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ತಂಡವೇ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>