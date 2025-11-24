ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನ  ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ :</strong> ಬಂಗಾಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ವಿಕ್ಕಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸೌಮ್ಯದೀಪ್ ಗುಯಿನ್ (40) ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.<br><br>ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯದೀಪ್ ಗುಯಿನ್ ಅವರ ಶವ ಭಾನುವಾರ (ನ.23) ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಾಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯದೀಪ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಸೌಮ್ಯದೀಪ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಗುಯಿನ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ ಚಂದಾ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರೇಮೇಂದ್ರ ಬಿಕಾಶ್ ಚಾಕಿ ಜತೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಸೌಮ್ಯದೀಪ್ ವಿವಾಹ ಆಗುದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಓರ್ವ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>