ಬಾಲಿವುಡ್‌: ಶಾರುಖ್‌, ಹೃತಿಕ್‌, ಅಕ್ಷಯ್‌ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ‘ಬಾಯ್ಕಾಟ್‌‘ ಬಿಸಿ ಯಾಕೆ?

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಜೆಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಾಯ್ಕಾಟ್‌ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಿಸಿ ತಾಗಿದೆ.

ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಯ್ಕಾಟ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಇತರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಅಭಿನಯದ 'ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಡ್ಡಾ‘ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಯ್ಕಾಟ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್‌ 11ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿತರಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಕಾಟ್‌ ಬಿಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಡ್ಡಾ‘ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಂತೆ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬಾಯ್ಕಾಟ್‌ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿತ್ತು. ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಡ್ಡಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಅಭಿನಯದ ‘ರಕ್ಷ ಬಂಧನ್‌‘ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

We Hindus are going to boycott #KanikaDhillon she's writer of this movie #RakshaBandhan and you can see her post on social media #BoycottRakshaBandhanMovie #BoycottBollywood #BoycottKanikaDhillon 🙏🚩🚩🚩 we'll show you dear #KanikaDhillon pic.twitter.com/bDGWw3LVxT

— Viraj (@Viraj83097708) August 2, 2022