RRR ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಆಡಿದ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಕೆಂಡವಾದ ಭಾರತೀಯರು!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್’ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದರಾಚೆಗೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅರ್ಧವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಕ್ರೇಜ್ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್ ‘ಗೇ’ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಕೆಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಆಡಿರುವ ಮಾತು ವಿವಾದದ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ.

ರಾಬರ್ಟ್ ಟಾಂಬ್ಸ್‌ ಎನ್ನುವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ‘ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕ್ರೂರತನ ನಿಜವಲ್ಲ. ಅದು ತಿರುಚಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಸಹ್ಯದ ಪರಮಾವಧಿ! ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವುದು 1920 ರ ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹತ್ಯೆಯ ಚಿತ್ರಣವೂ ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯಕರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಟಾಂಬ್ಸ್‌ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘the spectator’ ಎನ್ನುವ ವೆಬ್‌ ತಾಣಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಟಾಂಬ್ಸ್‌ ಅವರು, ‘ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಂಡವಾಳವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಂಬ್ಸ್‌ ಬರೆದಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖನ ಓದಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

https://www.spectator.co.uk/article/what-netflix-s-rrr-gets-wrong-about-the-british-raj

ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯರು. ಟಾಂಬ್ಸ್‌ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ತೋರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದಿಯಾ’? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಹೇ ಟಾಂಬ್ಸ್ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ವರ್ಷನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ’ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಟಾಂಬ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ, ಲಾವಣ್ಯ ಎನ್ನುವರು ಟಾಂಬ್ಸ್‌ ಅವರನ್ನು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿರುವ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕೊಲೆಗಳು, ಪಾಪಗಳು, ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಾ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BritishBabu is upset that his nostalgia is being disturbed & Indians are awakening to the truth. Colonialist administration oppressed India in many ways, denying it is a crime: #Colonized What Netflix's RRR gets wrong about the British Raj | The Spectator https://t.co/5owdkCUwQO

— Dr. Lavanya Vemsani Ph.D. (@ProfVemsani) July 19, 2022