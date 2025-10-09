<p><strong>ತಿರುವನಂತಪುರ:</strong> ಶೆಯಿನ್ ನಿಗಂ ನಟನೆಯ ಮಲಯಾಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ‘ಹಾಲ್’ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ) ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದನದ ಮಾಂಸದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಪರ್ದಾ ಧರಿಸಿರುವ ಮಹಿಳೆ ರ್ಯಾಪ್ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ‘ಧ್ವಜ ಪ್ರಣಾಮ’ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 15 ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಜೆವಿಜೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>