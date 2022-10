ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌

ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಐದನೇ ವಾರವೂ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಅಭಿನಯದ ‘ಹೆಡ್‌ಬುಷ್‌’ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬಂದರೂ ಕಾಂತಾರದ ಕ್ರೇಜ್‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರ ನಡುವೆಯೇ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಕಾಂತಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಿತ್ರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

“ಕಾಂತಾರ” ನನ್ನ “ಹೆಡ್ ಬುಷ್” ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ನೋಡೋದು ತಡವಾಯಿತು.ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯ ರಿಷಬ್ ಒಳಗಿನ ಬರಹಗಾರ, ನಟ ಹಾಗು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದೆ. What an experience it was!!! ಗೆಳತಿ ಸಪ್ತಮಿಯ ಮುಗ್ಧತೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. #Kaantara is definitely our pride, pride of Kannada cinema. @shetty_rishab @gowda_sapthami pic.twitter.com/1FxDaAuA92

— Dhananjaya (@Dhananjayaka) October 24, 2022