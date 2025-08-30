ಜಾಟ್‌ ಮಕ್ಕಳ ಅಫೀಮು ಆಹಾರ ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದ ಗುರು ರಾಂಧವಗೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ ಕೋರ್ಟ್

<p>‘ನಾವು ಜಾಟ್ ಮಕ್ಕಳು. ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಅಫೀಮನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯವುಳ್ಳ ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದ ಪಂಜಾಬಿ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕ ಗುರು ರಾಂಧವಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದೆ.</p><p>ರಾಂಧವ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಸಿರ್ರಾ' ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಜಾಟ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸುವಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಾಮ್ರಾಲಾದ ರಾಜ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ಮಾನ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. </p>.ನಟಿ ಸಾಯಿ ಧನ್ಸಿಕಾ ಜತೆ ವಿಶಾಲ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ; ಜನ್ಮ ದಿನದಂದೇ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ.<p>ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರು ರಾಂಧವ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತಾ (ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್) ಸೆಕ್ಷನ್ 223 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ವಿವಾದದ ಹೊರತಾಗಿ ‘ಸಿರ್ರಾ‘ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 6 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>