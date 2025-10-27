ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
‘ರತ್ನನ್‌ಪ್ರಪಂಚ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಪ್ರಮೋದ್‌ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ‘ಹಲ್ಕಾ ಡಾನ್‌’

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:30 IST
ಸಾಯಿಕುಮಾರ್‌ 
ಡಾರ್ಕ್‌ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವಿದೆ. ಹೀರೊ ಹೆಸರೇ ‘ಹಲ್ಕಾ ಡಾನ್‌’ ಎಂದು. ನವೆಂಬರ್‌ 15ರಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಸಾಯಿಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್‌. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 80–90ರ ದಶಕದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್‌ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರಲಿದೆ. 
ಛಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ 
