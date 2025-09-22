ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Homebound: ಸೆ.26ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ‘ಹೋಂಬೌಂಡ್‌’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Academy Awards: ಆಸ್ಕರ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾರತದ ‘ಹೋಂಬೌಂಡ್‌’ ಪ್ರವೇಶ

Academy Awards: ಆಸ್ಕರ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾರತದ ‘ಹೋಂಬೌಂಡ್‌’ ಪ್ರವೇಶ
CinemaNew Movies

