‘ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಡ್ಡಾ’ ಸುಂದರ ಸಿನಿಮಾ: ಚಿತ್ರ ನೋಡಲು ಹೃತಿಕ್‌ ರೋಷನ್ ಮನವಿ

ನವದೆಹಲಿ: ‘ಲಾಲ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಚಡ್ಡಾ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿ’ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಹೃತಿಕ್‌ ರೋಷನ್‌ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಆಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರ ‘ಲಾಲ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಚಡ್ಡಾ’, ಆ 11ರಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾನಕ್ಕೆ ‘ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಮೂವಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ (ಐಎಂಡಿಬಿ)’ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್‌ ದೊರೆತಿತ್ತು.

Just watched LAAL SINGH CHADDA. I felt the HEART of this movie. Pluses and minuses aside, this movie is just magnificent. Don’t miss this gem guys ! Go ! Go now . Watch it. It’s beautiful. Just beautiful. ❤️

