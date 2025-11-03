ಹುತಾತ್ಮ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅರುಣ್ ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತ 'ಇಕ್ಕಿಸ್' ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಾಘವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ನಟನೆಯ 'ಇಕ್ಕಿಸ್' ಸಿನಿಮಾವು, ಡಿ.25ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿನೇಶ್ ವಿಜನ್ ಅವರ ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಅರಿಜಿತ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಲಧಾ ಸೂರ್ತಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಸಂದರ್ಶನ: ‘ಕೋಣ’ ಕೋಮಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು...<p>ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ವಿಜನ್, ‘ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಬಿರುದು ಪಡೆದ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅರುಣ್ ಖೇತ್ರಪಾಲ್ ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>1971ರ ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ‘ಬಸಂತರ್’ ಕದನದಲ್ಲಿ 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗಿ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿ ಹೇಗೆ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು ಎಂಬುವುದು 'ಇಕ್ಕಿಸ್' ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್, ಸಿಕಂದರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>