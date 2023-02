ಜವಾನ್‌, ಡಂಕಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ : ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌

‘ಪಠಾಣ್‌’ ಸಿನಿಮಾದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬಾದ್‌ಶಾ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Next is Jawan and then Dunki. Post that I haven’t really started listening to scripts yet. Want to sit back and enjoy the release of these two films and then decide. https://t.co/oOqNgMD2Xz

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 20, 2023