ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1; ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಗೌರವ

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ದೆಶಿಸಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ1' ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

.ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ1' ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ.

ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ವಿಭಾಗವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 'ಭಕ್ತಿ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ಆಚರಣೆಯಾದ ಭೂತ ಕೋಲ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

.'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ1' ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ನಟ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ.

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ವಿಭಾಗವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಲಕೋಟೆ ಮೂಲಕ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ1' ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.