ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಸುಗಂಧ ಭಾಗೀದಾರ:MB ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:48 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:48 IST
ನಮ್ಮ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಸುಗಂಧ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಸಹಯೋಗವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ
ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್
