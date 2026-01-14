ಕುಣಿಗಲ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅನುಷಾ ರೈ ಮಿಂಚು: ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ

<p><strong>ಕುಣಿಗಲ್:</strong> ನಗರದ ಜಿಕೆಬಿಎಂಎಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ‘ಕುಣಿಗಲ್ ಉತ್ಸವ’ದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅನುಷಾ ರೈ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕುಣಿಗಲ್ ಉತ್ಸವ ವೈಬ್ಸ್’ ಎಂದು ಒಕ್ಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸಿರುವ ಅನುಷಾ ಅವರು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ ಸಾಗಿದ ಅನುಷಾ ಅವರು, ‘ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮನರಂಜಿಸಿದ ನಟಿ ಅನುಷಾ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಡಾ.ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಟಿ ಅನುಷಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷಾ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ‘ಕುಣಿಗಲ್ ಕ್ವೀನ್’ ‘ಕ್ರಶ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ’ ‘ಕುಣಗಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ’ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಉತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಗಾಯಕ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್, ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ಜೈದ್ ಖಾನ್, ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್, ಆರಾಧನಾ ರಾಮ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>