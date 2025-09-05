ಕಿಚ್ಚನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ‌: ಅಭಿಮಾನಿಯ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಗೆ ಸುದೀಪ್‌ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

<p>ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಸರೋಜಾ ಸಂಜೀವ್ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಅಪ್ಪನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್.<p>ಭರತ್ ಎಂಬುವರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಗೆ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ರೀ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h2><strong>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ..?</strong></h2><p>ಅಭಿಮಾನಿ ಭರತ್, ಒಂದು ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಸರೋಜಾ ಸಂಜೀವ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಸುದೀಪ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೇ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಳಿಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಭರತ್ ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>