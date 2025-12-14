ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೇಶದ 2ನೇ ಡಾಲ್ಬಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್: ಮಾಲೀಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: 2019ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಪಾಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೈದಾರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ‘AMB Cinemas Kapali’ ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಎಂಬಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಡಾಲ್ಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಎರಡನೆಯದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಡಾಲ್ಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. </p><p>ಡಾಲ್ಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಾರ್ಜ್-ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಎಎಂಬಿ ಕಪಾಲಿಯು 60 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಡಾಲ್ಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. </p><p>ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಡಾಲ್ಬಿ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆರು ಡಾಲ್ಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಪುಣೆಯ ಸಿಟಿ ಪ್ರೈಡ್ ಅನ್ನು ಈ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ನಂತರ ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅಲ್ಲು ಸಿನೆಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ತಿರುಚಿಯ ಎಲ್ಎ ಸಿನಿಮಾ, ಕೊಚ್ಚಿಯ ಇವಿಎಂ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಉಲಿಕ್ಕಲ್ನ ಜಿ ಸಿನೆಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಬಿ ಪರದೆಯ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>