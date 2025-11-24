ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಣೆ: ದಾಖಲೆಯತ್ತ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೈಟರ್ ಬುದ್ದ ಫಿಲಂಸ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:50 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅಭಿನಯದ ಸ್ಪಿರಿಟ್‌ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭ:ಶುಭ ಕೋರಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ
ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅಭಿನಯದ ಸ್ಪಿರಿಟ್‌ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭ:ಶುಭ ಕೋರಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ, ರಮ್ಯಾ ಅಭಿನಯದ ‘ರಕ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ’ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ
ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ, ರಮ್ಯಾ ಅಭಿನಯದ ‘ರಕ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ’ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ
ಇಕೋ ಚಿತ್ರತಂಡ

ಇಕೋ ಚಿತ್ರತಂಡ

ಇಕೋ ಚಿತ್ರತಂಡ

ಇಕೋ ಚಿತ್ರತಂಡ

MovieRaj B. Shetty

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT