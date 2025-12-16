ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಹಾಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್: ಸಾನ್ವಿ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:42 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘45’ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್: ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ
‘45’ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್: ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಾರ್ಕ್‌ ಚಿತ್ರದ ‘ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ' ಹಾಡು : ಮಗಳ ಧ್ವನಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಭರ್ಜರಿ ನೃತ್ಯ
ಮಾರ್ಕ್‌ ಚಿತ್ರದ ‘ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ' ಹಾಡು : ಮಗಳ ಧ್ವನಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಭರ್ಜರಿ ನೃತ್ಯ
ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್

ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್

KannadaKiccha Sudeepkannada movieActor

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT