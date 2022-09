ಪೊಗರು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ’ಮೋಹನ್‌ ಲಾಲ್‌‘ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಕಟ್‌

ಕನ್ನಡದ ಪೊಗರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್, ಮಲಯಾಳಂ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಕಟ್‌ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಮೋಹನ್‌ ಲಾಲ್‌ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ನಂದ ಕಿಶೋರ್‌ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೆರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

I’m excited to have signed in for “Vrushabha,” the first movie from AVS Studios, directed by Nanda Kishore and produced by Abhishek Vyas, Praveer Singh, and Shyam Sunder. This multilingual movie is filled with action and emotion, and I seek all your support and blessings. pic.twitter.com/omOaAB2Fub

