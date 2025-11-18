OTT Release: ಬೈಸನ್, ಉಸಿರು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು

<p>ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಣಯ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಹಾಸ್ಯ, ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನವೆಂಬರ್ 18ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 24ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿವೆ. </p>.<p><strong>ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ </strong></p><p>ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ, ಸಿಮ್ರತ್ ಕೌರ್, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಶಾಶ್ವತ ಚಟರ್ಜಿ, ಪುನೀತ್ ಇಸ್ಸಾರ್, ರಾಜೇಶ್ ಖೇರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ್ ರಂಜನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಜೀ5 </strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ನ. 21</strong></p>.<p><strong>ಜಿದ್ದಿ ಇಷ್ಕ್</strong></p><p>ಆದಿತಿ ಪೋಹಂಕರ್, ಸುಮೀತ್ ವ್ಯಾಸ್, ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಪೈನ್ಯುಲಿ, ಬರ್ಖಾ ಬಿಷ್ಟ್, ಪರಂಬ್ರತ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ರಿಯಾ ಸೇನ್, ಲಬೋನಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಸೇನ್ ನಟಿಸಿರುವ ಜಿದ್ದಿ ಇಷ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ರಾಜ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪರಿಣೀತಾದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. </p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ನ. 21</strong></p> .<p><strong>ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಸನ್ 3 </strong></p><p>ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕೆ. ಸುಮನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತುಷಾರ್ ಸೇಯ್ತ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಸನ್ 3 ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ, ಪ್ರಿಯಾ ಮಣಿ, ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್, ಶರೀಬ್ ಹಶ್ಮಿ, ನಿಮ್ರತ್ ಕೌರ್, ಆಶ್ಲೇಷಾ ಠಾಕೂರ್, ವೇದಾಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ, ಶ್ರೇಯಾ ಧನ್ವಂತರಿ, ಹರ್ಮನ್ ಸಿಂಘಾ, ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಸೀಮಾ ಬಿಸ್ವಾಸ್, ವಿಪಿನ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಗುಲ್ ಪನಾಗ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ನ. 21</strong></p> .<p><strong>ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್</strong></p><p>ಇಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್, ವಿಶಾಲ್ ಜೇತ್ವಾ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರುವ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಥೆಯ ತಿರುಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ </strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಮಲಯಾಳಂ</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ನ. 21</strong></p> .<p><strong>ಉಸಿರು</strong></p><p>ಉಸಿರು ಸಿನಿಮಾವು ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ತಿಲಕ್ ಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪನೇಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. <a href="https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B8%E0%B2%A8%E0%B3%8D_%E0%B2%8E%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E2%80%8C%E0%B2%8E%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E2%80%8C%E0%B2%9F%E0%B2%BF"><br></a></p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಸನ್ ಎನ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: 21</strong></p>.<p><strong>ಬೈಸನ್ </strong></p><p>ಮಾರಿ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಭಿನಯದ 2025ರ ಕ್ರೀಡಾ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಮಾನತಿ ಗಣೇಶನ್ ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಬೈಸನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ತಮಿಳು</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: 21</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>