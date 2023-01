‘ಬೇಷರಮ್‌ ರಂಗ್‌’ ಹಾಡಿನಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಾರುಖ್‌, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಪಠಾಣ್‌’ ಚಿತ್ರ ಇಂದು ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕೇಸರಿ ಪಡೆಯ ಬಾಯ್ಕಾಟ್‌ ಬೆದರಿಕೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಹನುಮಾನ್‌ ಚಾಲೀಸ್‌ ಪಠಣದ ನಡುವೆಯೂ ‘ಪಠಾಣ್‌’ ಚಿತ್ರದ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕ ತರಣ್‌ ಆದರ್ಶ್‌, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#OneWordReview ... #Pathaan : BLOCKBUSTER. Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️½ #Pathaan has it all: Star power, style, scale, songs, soul, substance and surprises… And, most importantly, #SRK , who’s back with a vengeance… Will be the first #Blockbuster of 2023. #PathaanReview pic.twitter.com/Xci1SN72hz

ಸುದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಸಿನಿಮಾ. ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಬರುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Many many congratulations to the whole team on for the success of #pathan .. but a little Angry with @iamsrk bhai .. yar ek bhi ticket ni mil rahi all are sold out.. but I’m dying to watch this movie. pic.twitter.com/fgqiPY0Bhz

— King Mika Singh (@MikaSingh) January 25, 2023