ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

PHOTOS | ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ 'ಕಣ್ಸನ್ನೆ' ಸುಂದರಿ ಪ್ರಿಯಾ ವಾರಿಯರ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:42 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ADVERTISEMENT
ಕೆ.ಮಂಜು ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್ ಜತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆ.ಮಂಜು ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್ ಜತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲಿಯಾಳಂ 'ಒರು ಅಡಾರ್ ಲವ್‘ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮಲಿಯಾಳಂ 'ಒರು ಅಡಾರ್ ಲವ್‘ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಿಯಾ ವಾರಿಯರ್ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಿಯಾ ವಾರಿಯರ್ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ

ಹೊಸ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ

Sandalwood actressactressMalayalam film industry

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT