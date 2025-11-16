ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
Varanasi
Varanasi | ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಮಿಂಚಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ: ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:15 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:15 IST
ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್‌ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಟ್ರಾಟರ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ–ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ SSMB29 ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ‘ವಾರಾಣಸಿ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಎಕ್ಸ್‌

ವಾರಾಣಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂದಾಕಿನಿಯಾಗಿ ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಎಕ್ಸ್‌

ಕುಂಭನಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಎಕ್ಸ್‌

2021ರಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ದಿ ವೈಟ್‌ ಟೈಗರ್‌’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಾರಾಣಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಎಕ್ಸ್‌

ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾ ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್‌ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಎಕ್ಸ್‌

ಬಿಳಿ ಲೆಹೆಂಗಾ ಸೀರೆಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಭಾರವಾದ ಹಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಮಾಂಗ್ ಟಿಕ್ಕಾ, ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಎಕ್ಸ್‌

ವಾರಾಣಸಿ ಚಿತ್ರ 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಎಕ್ಸ್‌

2019ರ ‘ದಿ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ಪಿಂಕ್’ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಎಕ್ಸ್‌

