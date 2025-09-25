ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಲೇಖಕಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಧ್ಯಾನದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಧನ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:48 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಾಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹೂರಣ: ಎಸ್‌.ಎಲ್‌ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಕಥೆಯ ಆಶಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹೂರಣ: ಎಸ್‌.ಎಲ್‌ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಕಥೆಯ ಆಶಯ
ಕಾಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹೂರಣ: ಎಸ್‌.ಎಲ್‌ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಕಥೆಯ ಆಶಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

‘ಕಂದೀಲು‘ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಕಂದೀಲು‘ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
‘ಕಂದೀಲು‘ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
Kannada literatureliteratureauthorRamya divya spandana

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT