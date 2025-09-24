ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

‘ಕಂದೀಲು‘ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:10 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1; ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಗೌರವ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1; ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಗೌರವ
ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1; ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಗೌರವ
Shahrukh KhanPresidentSandallwoodAwards CeremonyHindi filmsMohan lalKannadaFilmIndian Film Actor

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT