ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ರಜಿನಿ ಐಕಾನಿಕ್ ನಡಿಗೆ ಅನುಕರಿಸಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಬಚ್ಚನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:21 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Rishab ShettyBollywoodRajinikanthAmithab bachanKantar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT