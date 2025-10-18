ರಜಿನಿ ಐಕಾನಿಕ್ ನಡಿಗೆ ಅನುಕರಿಸಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಬಚ್ಚನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

<p>ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1 ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ' ಹಿಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ರಿಷಬ್ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಐಕಾನಿಕ್ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p> ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾವು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳೆದವರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ರಿಷಬ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಂತೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಟ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ‘ನರಸಿಂಹಂ’ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>