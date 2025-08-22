ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
PHOTOS | ಕಪ್ಪು–ಬಿಳುಪಿನ ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು ಅವರು ಕಪ್ಪು–ಬಿಳುಪಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್‌ನನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 12:49 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 12:49 IST
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮಂತಾ ಶುಭಂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ 

ಟ್ರಲಾಲಾ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಡಿ ಶುಭಂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಸಮಂತಾ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ 

ಸಮಂತಾ ಹಿಂದಿ,ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ 

ಯೇ ಮಾಯಾ ಚೆಸಾವೆ ಚಿತ್ರದ ಸಮಂತಾ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ 

ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ 

ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರ 

