ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
ಸಿನಿ ತಾರೆಯರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 7:59 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 7:59 IST
‘ಕಲ್ಟ್’ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ನಟಿ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ನೇಸರ ಜೊತೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ವಸುಪಾಲ್ ಅವರು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

‘ಬಂದ್ಬುಡ್ತು ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ... ನಮ್ ಆಶೋಕ ಅಂಬಿಕಾನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಳ್ಳು-ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಳೇದ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಆಗಿ ಇರ್ರಿ’ ಎಂದು ನಟ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪಿಆರ್‌ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

