ಪಠಾಣ್‌ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ಎಂದ ಶಾರೂಖ್‌ ಖಾನ್‌

‘ಬೆಷರಮ್‌’ ಹಾಡಿನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಬಾಯ್ಕಾಟ್‌ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಪಠಾಣ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಸಾರುವ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಶಾರೂಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

#Pathaan is also very patriotic..but in an action way https://t.co/DIhZaEb1hN

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 17, 2022